Portekizli futbolcu Sergio Oliveira'dan Galatasaray'a müjde

Süper Lig ekibi Galatasaray'da antrenmanda sakatlanan Sergio Oliveira'nın beklenenden daha kısa sürede takıma dönebileceği ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
02 Aralık 2022 Cuma, 11:01
Portekizli futbolcu Sergio Oliveira'dan Galatasaray'a müjde
Abone Ol google-news

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Sergio Oliveira'nın sakatlığıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Fanatik'in haberine göre, antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası 45 gün takımdan ayrı kalacağı açıklanan Sergio Oliveira, son derece verimli bir tedavi süreci geçiriyor.

OLIVEIRA ERKEN DÖNEBİLİR

Sağlık ekibinin son kontrollerine göre, Portekizli futbolcunun 30 içerisinde sahalara dönebileceği kaydedildi.

Haberde tecrübeli futbolcunun tedaviye aynı şekilde cevap vermeyi sürdürdüğü takdirde daha da kısa sürede takıma katılabileceği belirtildi.


galatasaray Sergio Oliveira sakatlık

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler