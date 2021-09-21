Arjantinli yıldız basketbolcu Luis Scola parkelere veda etti.
Arjantinli yıldız basketbolcu Luis Scola, 41 yaşında profesyonel basketbol kariyerine son verdi.
Arjantinli yıldız basketbolcu Luis Scola, 41 yaşında parkelere veda etti.
Arjantin Basketbol Konfederasyonu tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Bugün Arjantin basketbolu bir efsaneye vedayı doğruladı. 22 turnuva, 173 maç ve 2857 puanla 22 yıllık milli takım kariyeri. Bizi daha iyi yapan ve bizi neşelendiren muazzam bir kariyer. Yeni yolunda iyi şanslar." ifadelerini kullandı.
22 senedir Arjantin Basketbol Milli Takımı'nda forma giyen Scola, Arjantin Milli Takımı ile 2004 Atina Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmıştı. Bu madalya Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemonyasına ara vermek adına çok önemli bir yere sahipti. Nitekim ABD, SSCB ve Yugoslovya dışında bu madalyaya sahip olan tek takım Arjantin Milli Takımı.
NBA kariyeri de olan Scola, Houston Rockets, Phoenix Suns, Indiana Pacers, Toronto Raptors ve Brooklyn Nets formalarını giydi.
Scola, basketbol yaşamına İtalya ekibi Varese'de CEO olarak devam edecek.
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