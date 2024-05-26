Arjantinli yıldızdan bir başarı daha... Süper Lig'de gol kralı Icardi!

Mauro Icardi, Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonu gol kralı oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2024 - 20:31
Arjantinli yıldızdan bir başarı daha... Süper Lig'de gol kralı Icardi!
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'den bir başarı daha geldi.

Mauro Icardi, Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonu gol krallığını aldı.

Mauro Icardi, bu sezon toplamda 25 gol kaydetti.


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