Arjantinli yıldızdan bir başarı daha... Süper Lig'de gol kralı Icardi!
Mauro Icardi, Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonu gol kralı oldu.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'den bir başarı daha geldi.
Mauro Icardi, Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonu gol krallığını aldı.
Mauro Icardi, bu sezon toplamda 25 gol kaydetti.
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