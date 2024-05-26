Galatasaray'dan penaltı tepkisi!
Galatasaray, Konyaspor ile karşı karşıya geldiği maçta penaltı bekledi. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, oyunu devam ettirdi. Galatasaray ise tepki gösterdi.
Galatasaray, Konyaspor ile karşı karşıya geldiği maçta penaltı bekledi.
Maçın 24. dakikasında Barış Alper rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ve sarı kırmızılı takı penaltı bekledi.
Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, bir müddet pozisyonu izledi ve oyunu devam ettirdi.
Galatasaray ise, Konyaspor maçındaki bu pozisyon için paylaşım yaptı.
Sarı kırmızılı takım Barış Alper'in penaltı beklediği pozisyon için "Hakemin ve VAR'ın penaltı vermediği pozisyonda Barış'ın bileği bu hale geldi" ifadelerini kullandı.
Hakemin ve VAR’ın penaltı vermediği pozisyonda Barış’ın bileği bu hale geldi ?? pic.twitter.com/gT1yQHjNX4— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 26, 2024
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