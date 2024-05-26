Konyaspor maçı öncesi Galatasaray'a kötü haber!
Galatasaray'ın Konyaspor ile karşı karşıya geleceği mücadelede öncesi, sarı kırmızılı ekibin stoperi Victor Nelsson'dan kötü haber geldi.
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında bu akşam Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da, maça saatler kala Victor Nelsson'dan sarı kırmızılılara kötü haber geldi.
NTV Spor'da yer alan habere göre; Nelsson'un hafif bir sakatlığının bulunduğu ve karşılaşmada forma giyememe ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.
Victor Nelsson'un oynamaması durumunda, savunmanın göbeğinde Davinson Sanchez'in forma giymesi bekleniyor.
MEDAŞ Büyükşehir Stadı'nda oynanacak olan Konyaspor - Galatasaray maçı saat 19.00'da başlayacak.
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