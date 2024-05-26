Konyaspor maçı öncesi Galatasaray'a kötü haber!

Galatasaray'ın Konyaspor ile karşı karşıya geleceği mücadelede öncesi, sarı kırmızılı ekibin stoperi Victor Nelsson'dan kötü haber geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2024 - 17:15
Konyaspor maçı öncesi Galatasaray'a kötü haber!
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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında bu akşam Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da, maça saatler kala Victor Nelsson'dan sarı kırmızılılara kötü haber geldi.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Nelsson'un hafif bir sakatlığının bulunduğu ve karşılaşmada forma giyememe ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

Victor Nelsson'un oynamaması durumunda, savunmanın göbeğinde Davinson Sanchez'in forma giymesi bekleniyor.

MEDAŞ Büyükşehir Stadı'nda oynanacak olan Konyaspor - Galatasaray maçı saat 19.00'da başlayacak.


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