Konyaspor maçı öncesi Galatasaray'a kötü haber!

Yayınlanma: 26.05.2024 - 17:15

Güncelleme: 26.05.2024 - 17:21

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında bu akşam Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da, maça saatler kala Victor Nelsson'dan sarı kırmızılılara kötü haber geldi.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Nelsson'un hafif bir sakatlığının bulunduğu ve karşılaşmada forma giyememe ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

Victor Nelsson'un oynamaması durumunda, savunmanın göbeğinde Davinson Sanchez'in forma giymesi bekleniyor.

MEDAŞ Büyükşehir Stadı'nda oynanacak olan Konyaspor - Galatasaray maçı saat 19.00'da başlayacak.