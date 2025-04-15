Arjantinli yıldızdan Jose Mourinho itirafı: 'Beni çok istedi'

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın Arjantinli yıldızı Lucas Beltran, Jose Mourinho'nun kendisini transfer etmek istediğini açıkladı.

Arjantinli yıldızdan Jose Mourinho itirafı: 'Beni çok istedi'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.04.2025 - 16:11

Fiorentina'nın Arjantinli ofansif orta saha oyuncusu Lucas Beltran, transfer sürecinde Jose Mourinho'nun kendisini Roma'ya transfer etmek istediğini açıkladı.

Arjantinli oyuncu, tuttomercatoweb'e yaptığı açıklamada "Fiorentina ile görüşmeye başladıktan 1 hafta sonra Paulo Dybala beni aradı ve Roma'ya gelmemi söyledi. Ben, beni gerçekten çok isteyen bir takım gitmek istiyordum. Bu yüzden Fiorentina kararımdan vazgeçmedim" dedi.

"DYBALA 'MOURINHO SENİ İSTİYOR' DEDİ"

Paulo Dybala'nın kendisini nasıl ikna etmeye çalıştığıyla ilgili soruya Beltran, "Paulo, kardeşimin en yakın arkadaşı. Onu aradı, o da beni ikna etmek için aradı. Paulo, 'Mourinho sürekli seni soruyor, seni çok beğeniyor, çok istiyor' diyordu bana. Ancak, Fiorentina ile anlaştığımı, beni çok sevdiklerini söyledim. Bu yüzden Fiorentina kararımı değiştirmedim" cevabını verdi.

FIORENTINA, 12 MİLYON 600 BİN EURO ÖDEDİ

Fiorentina, 2023 yazında River Plate kulübüne 12 milyon 600 bin Euro bonservis bedeli ödeyerek transferi gerçekleştirdi.

Beltran, bu sezon oynadığı 39 maçta 5 gol atıp 6 asist yaptı.


Etiketler: #Lucas Beltran #Fiorentina #jose mourinho #roma

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