Arjantinli yıldızdan Jose Mourinho itirafı: 'Beni çok istedi'
İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın Arjantinli yıldızı Lucas Beltran, Jose Mourinho'nun kendisini transfer etmek istediğini açıkladı.
Fiorentina'nın Arjantinli ofansif orta saha oyuncusu Lucas Beltran, transfer sürecinde Jose Mourinho'nun kendisini Roma'ya transfer etmek istediğini açıkladı.
Arjantinli oyuncu, tuttomercatoweb'e yaptığı açıklamada "Fiorentina ile görüşmeye başladıktan 1 hafta sonra Paulo Dybala beni aradı ve Roma'ya gelmemi söyledi. Ben, beni gerçekten çok isteyen bir takım gitmek istiyordum. Bu yüzden Fiorentina kararımdan vazgeçmedim" dedi.
"DYBALA 'MOURINHO SENİ İSTİYOR' DEDİ"
Paulo Dybala'nın kendisini nasıl ikna etmeye çalıştığıyla ilgili soruya Beltran, "Paulo, kardeşimin en yakın arkadaşı. Onu aradı, o da beni ikna etmek için aradı. Paulo, 'Mourinho sürekli seni soruyor, seni çok beğeniyor, çok istiyor' diyordu bana. Ancak, Fiorentina ile anlaştığımı, beni çok sevdiklerini söyledim. Bu yüzden Fiorentina kararımı değiştirmedim" cevabını verdi.
FIORENTINA, 12 MİLYON 600 BİN EURO ÖDEDİ
Fiorentina, 2023 yazında River Plate kulübüne 12 milyon 600 bin Euro bonservis bedeli ödeyerek transferi gerçekleştirdi.
Beltran, bu sezon oynadığı 39 maçta 5 gol atıp 6 asist yaptı.
Spor Haberleri
- Bayern Münih'ten Kim Min-Jae kararı!
- Trabzonspor'dan flaş sakatlık açıklaması!
- Arjantinli yıldızdan Jose Mourinho itirafı!
- İngiltere'ye Vitor Pereira damgası: 53 yıl sonra bir ilk
- İşte 3 büyüklerin Bankalar Birliği borcu!
- Yunus Akgün'den Galatasaray kararı!
- Panathinaikos'tan Cedi Osman'a 2 yıllık sözleşme!
- Maç maç yorumladı: Volkan Demirel'den Fenerbahçe tahmini
- Sergen Yalçın'dan Yüksel Yıldırım çıkışı!
- Arda Turan için flaş Real Madrid iddiası!
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan ‘Hani dosyanız çok güçlüydü’ dedi
- İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden akademisyen
- İşte CHP ile AKP arasındaki fark!
- 'İmamoğlu' davasının kaç yıl süreceğini açıkladı
- Biri uzaklaştırdı, diğeri tatil ilan etti
- İmamoğlu: 'Yeter sürekli aldatıldığınız!'
- 'İvedilikle karara bağlanmalı'
- CHP birinci, fark açık!
- AKP'liler 'isim değişikliğine' tepki gösterdi
- Kurultay soruşturmasında 86 kişinin ifadesi alınacak