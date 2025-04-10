Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya pankartlı gönderme: Okan Buruk'tan dikkat çeken hareket!

Yayınlanma: 10.04.2025 - 19:48

Güncelleme: 10.04.2025 - 19:48

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray cuma günü saat 20.00’de deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılı kafile, İstanbul Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı’na geldi.

Güvenlik şeridinin dışında bulunan taraftarlar, tezahürat ve çiçeklerle karşıladığı futbolculara forma imzalattı.

MOURINHO'YA GÖNDERME

Teknik direktör Okan Buruk, taraftarlarla birlikte "Don't touch only watch" (Dokunma sadece izle) yazılı pankartın önünde poz verdi.

OKAN BURUK'UN BURNUNU SIKMIŞTI

Sarı kırmızılı taraftarlar hazırladıkları bu pankartla, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçının ardından Okan Buruk'a fiziksel müdahalede bulunan Jose Mourinho'ya bir gönderme yaptı. Galatasaray'ın sosyal medya hesabından da yaşanan bu olayın hemen ardından aynı sözlerle paylaşım yapılmıştı.

Futbolcular ve teknik heyet, taraftarların karşılamasının ardından takım otobüsüne binerek konaklayacakları otele doğru yola çıktı.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

İkinci kez baba olan Davinson Sanchez, takım kafilesinde yer almadı. Özel uçakla bu akşam Samsun'a geleceği bildirildi.

Sarı-kırmızılı ekipte tedavisi devam eden Elias Jelert, son antrenmanda aldığı darbe sonrası dizinde esneme olan Kaan Ayhan, kasığında zorlanma olan Kerem Demirbay ve kart cezalısı Frankowski kamp kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılıların kamp kadrosu şu şekilde:

Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Dries Mertens, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Alvaro Morata, Efe Akman, Metehan Baltacı, Mario Lemina