Jose Mourinho'dan En Nesyri değerlendirmesi: 'Normal şartlarda gol kralı olurdu ama...'

Yayınlanma: 13.04.2025 - 21:41

Güncelleme: 13.04.2025 - 21:46

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, 31. hafta mücadelesinde Sivasspor'a konuk oldu. Mücadele 3-1 Fenerbahçe lehine sona erdi.

Maçın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho değerlendirmelerde bulundu.

Jose Mourinho'nun açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"İlk 30 dakikada Livakovic bizi kurtardı. Maçın başındaki kurtarışı özellikle hayatiydi. İkinci yarıda golle başladık ama sadece gol değil daha iyi de oynadık. Rakip oyuncu fantastik bir gol attı. O golden sonra maçtaki duygu biraz daha arttı. Son ana kadar maç devam etti. İyi ve zor bir galibiyetti. Fenerbahçe gelecek sezon da bu stadyumda oynayacaktır. Sivasspor'un ligde kalacak potansiyeli var.

Liva için daha önce konuştum. Onun bu moralini hissetmesini istedim. Tadic de çok önemliydi tabii ki ama oyuncularımın performansı bir diğerinden daha hayati değildi. Osayi, Skriniar hepsi çok iyi iş çıkardı.

Normal şartlarda En-Nesyri gol kralı olurdu ama sonrasında zor bir dönem geçirdi. Ramazan ayı sürecinde güç kaybetti diye düşünüyorum. Tekrardan o gücünü kazanmaya başladı. Oynamış olduğu oyun bugün hoşuma gitti. Hiç süphesiz ki kalan maçlarda da onunla beraber çalışacağız.