Arkas Spor altın setle finale yükseldi!

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Arkas Spor altın sete giden maçta Ziraat Bankkart'ı 3-2 yenerek finale çıktı.

AA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 17:19
Arkas Spor altın setle finale yükseldi!
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AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Arkas Spor, Ziraat Bankkart'ı 3-2 yenerek finale yükseldi.

Arkas Spor, finalde Halkbank-Fenerbahçe Parolapara eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan Ünal

Ziraat Bankkart: Anderson, Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Faik Samet Güneş, Durruthy (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın)

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Ramazan Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Burutay Subaşı, Grozer, Kartev (Ahmet Karataş, Hoag, Canham, Ulaş Onur Topbaşlı)

Setler: 25-23, 32-30, 23-25, 20-25, 11-15

Süre: 144 dakika (31, 36, 30, 28, 19)


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