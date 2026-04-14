Arkasını döndü ve bu cümleyi kurdu... Gaziantep FK'den istifa eden Burak Yılmaz'dan basın toplantısı sonrası korkutan sözler: 'Beni biri vurur ha!'

Süper Lig'de Gaziantep FK deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu.

Teknik direktör Burak Yılmaz, müsabakanın ardından görevi bıraktığını açıkladı.

MHK BAŞKANI'NA ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Basın toplantısında zehir zemberek ifadeler kullanan Burak Yılmaz, "MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı burada? Neler geldi, neler geçti. İstedikleri gibi orada Fuat Göktaş'la istedikleri gibi oynatıyorlar, indiriyorlar. Devre arasında Fuat Göktaş beni aradı. Antalya'da kamptayken dedi ki 'bir tane Burak Yılmaz bahis oynamış' dedi. Ne diyorsun abi? dedim. Ben, 2011-2012'yi yaşamışım. Bu bahis olayı 'benim karın ağrım' dedim ve telefonu kapattım. Aradan 15 dakika sonra beni Fuat Göktaş tekrar geri aradı. Dedi ki 'özür dilerim, yanlış Burak Yılmaz'mış, Iğdır'da birisiymiş, çıkarttırdım' dedi. Benim alnım açık, başım dik. Nasıl bahis oynanır, nereden oynanır, ne yapılır? Ben bilmem öyle şeyleri ki ihtiyacım da yok, takdir edersiniz" ifadelerini kullandı.

Bu durumun ardından yaşanan gelişmeleri de anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

“Ondan sonra ben gerekli yerleri aradım. Başkanı aradım, karıştı ortalık. Ondan 3 gün sonra Kocaelispor maçında Burak Pakkan hiçbir şey yokken beni attı. Atılana kadar hiçbir şey yapmadım. Ama atıldıktan sonra verdiğim tepki hatalıydı. Neden haksız atıldım? Ondan sonra Fuat Göktaş'ı aradım, yanlış konuştum. Çünkü bana yoklama çektiler. Ben miyim diye acaba? Ondan sonra da bugüne kadar beni her maçta doğradılar. Federasyon bunu yapıyor. 'Bahis oynayanları çıkarttırdım' dedi bana. Demediyse Allah şahidim olsun. Ama ben Kocaelispor maçından sonra açtığım telefonda yanlış kelimeler kullandım Fuat Göktaş'a. O da benim hatam. Ama ondan sonra bana, Gaziantepspor'a gereğini yaptılar. Her maçta beni doğradılar. Bu böyledir. Federasyon bu şekilde ilerliyor.”

"BEN İSTİFA EDİYORUM BUGÜN, BIKTIM ÇÜNKÜ"

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun neden istifa etmediğini soran Burak Yılmaz, "Merkez Hakem Kurulu başkanı kötü. Niye gitmiyor? Nedir dokunulmazlığı? Kimler geldi, kimler geçti? Bu hakemler çok kötü. Galatasaray da şikayet etti. Karagümrük de şikayetçi. Nasıl düzelecek? Ahbap çavuş ilişkisiyle gidiyor, düzelmez. Ben istifa ediyorum bugün. Bıktım çünkü. Burada bir adaletsizlik var. Burada bir terbiyesizlik var. Burada bir hak yeme var. Bunu bir tek ben söyleyebiliyorum. Çünkü benim alnım açık. Alengirli işlerim yoktur, Allah'ıma şükürler olsun. Ama bu böyle gitmez. A Milli Takımımızı Dünya Kupası'na götürdüler. Başımızın üstünde yeri var. Türk futbolu nereye gidiyor? Dibe çöküyor, herkes hakemi konuşuyor. Bana ceza verecekler, istediklerini versinler. Birilerinin bunu söylemesi lazım. Doğruyu söylemesi lazım" şeklinde konuştu.

BURAK YILMAZ'DAN KORKUTAN SÖZLER: "BENİ BİRİ VURUR HA"

Öte yandan Burak Yılmaz, basın toplantısının tamamlanmasının ardından toplantı odasından çıkarken çarpıcı bir ifade kullandı.

Bir anda arkasını dönen genç çalıştırıcının, "Beni biri vurur ha" dediği duyuldu.