Armand Duplantis kimdir? Olimpiyat rekortmeni Armand Duplantis kaç yaşında, nereli? Armand Duplantis'in kariyeri

Yeni Olimpiyat ve dünya rekoru Armand Duplantis'in oldu. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın sırıkla atlama finalinde 6.25'lik dereceye ulaşan Duplantis altın madalyayı aldı. Peki, Armand Duplantis kimdir? Olimpiyat rekortmeni Armand Duplantis kaç yaşında, nereli? Armand Duplantis'in kariyeri...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2024 - 09:41
Armand Duplantis kimdir? Olimpiyat rekortmeni Armand Duplantis kaç yaşında, nereli? Armand Duplantis'in kariyeri
Abone Ol google-news

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın Sırıkla Atlama finalinde Armand Duplantis altın madalyayı aldı. Duplantis üst üste 2. Olimpiyat katılımında da kürsünün zirvesine çıktı. Peki, Armand Duplantis kimdir? Olimpiyat rekortmeni Armand Duplantis kaç yaşında, nereli? Armand Duplantis'in kariyeri...

ARMAND DUPLANTIS KİMDİR?

Armand "Mondo" Duplantis 10 Kasım 1999 yılında dünyaya gelmiştir. Amerika doğumlu İsveçli sırıkla atlamacı ve 6.25 metrelik derecesiyle sırıkla atlama dünya rekorunun sahibidir. 

15 yaş grubunda 2015 Dünya Gençlik Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Duplantis, birçok yaş grubunda dünya rekorunu elinde bulundurmaktadır. 2018 Avrupa Şampiyonası'nda 6,05 metrelik yükseliği atlayarak 20 yaş altı sırıkla atlama dünya rekorunu kırmış ve 2019 Dünya Şampiyonasında gümüş madalya kazanmıştır. 2020 ve 2024 Yaz Olimpiyatlarında altın madalya kazandı.


Armand Duplantis haberleri Paris 2024 Olimpiyat Oyunları haberleri Sırıkla atlama haberleri

İlgili Haberler

Kuzey Tunçelli kimdir? Olimpiyatlarda finale kalan milli yüzücü Kuzey Tunçelli kaç yaşında, nereli?

Kuzey Tunçelli kimdir? Olimpiyatlarda finale kalan milli yüzücü Kuzey Tunçelli kaç yaşında, nereli?
Elif Berra Gökkır kimdir? Milli okçu Elif Berra Gökkır nereli, kaç yaşında? Elif Berra Gökkır'ın kariyeri ve başarıları...

Elif Berra Gökkır kimdir? Milli okçu Elif Berra Gökkır nereli, kaç yaşında? Elif Berra Gökkır'ın kariyeri ve başarıları...
Gabriel Sara kimdir? Galatasaray'ın transfer etmek istediği Gabriel Sara kaç yaşında, nereli?

Gabriel Sara kimdir? Galatasaray'ın transfer etmek istediği Gabriel Sara kaç yaşında, nereli?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler