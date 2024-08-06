Yayınlanma: 06.08.2024 - 09:41

Güncelleme: 06.08.2024 - 09:41

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın Sırıkla Atlama finalinde Armand Duplantis altın madalyayı aldı. Duplantis üst üste 2. Olimpiyat katılımında da kürsünün zirvesine çıktı. Peki, Armand Duplantis kimdir? Olimpiyat rekortmeni Armand Duplantis kaç yaşında, nereli? Armand Duplantis'in kariyeri...

ARMAND DUPLANTIS KİMDİR?

Armand "Mondo" Duplantis 10 Kasım 1999 yılında dünyaya gelmiştir. Amerika doğumlu İsveçli sırıkla atlamacı ve 6.25 metrelik derecesiyle sırıkla atlama dünya rekorunun sahibidir.

15 yaş grubunda 2015 Dünya Gençlik Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Duplantis, birçok yaş grubunda dünya rekorunu elinde bulundurmaktadır. 2018 Avrupa Şampiyonası'nda 6,05 metrelik yükseliği atlayarak 20 yaş altı sırıkla atlama dünya rekorunu kırmış ve 2019 Dünya Şampiyonasında gümüş madalya kazanmıştır. 2020 ve 2024 Yaz Olimpiyatlarında altın madalya kazandı.