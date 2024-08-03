Elif Berra Gökkır kimdir? Milli okçu Elif Berra Gökkır nereli, kaç yaşında? Elif Berra Gökkır'ın kariyeri ve başarıları...
Elif Berra Gökkır, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Japon okçuyu 6-4 yenerek çeyrek finale yükseldi. Peki, Elif Berra Gökkır kimdir? Milli okçu Elif Berra Gökkır nereli, kaç yaşında? Elif Berra Gökkır'ın kariyeri ve başarıları...
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk bireysel müsabakasında Elif Berra Gökkır, Japon Noda Satsuki'yi mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Peki, Elif Berra Gökkır kimdir? Milli okçu Elif Berra Gökkır nereli, kaç yaşında? Elif Berra Gökkır'ın kariyeri ve başarıları...
ELİF BERRA GÖKKIR KİMDİR?
Elif Berra Gökkır, 11 Ocak 2007 tarihinde dünyaya gelmiştir. Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etti.
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