Yayınlanma: 03.08.2024 - 09:41

Güncelleme: 03.08.2024 - 09:41

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir gelişme yaşandı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Norwich City forması giyen 25 yaşındaki orta saha Gabriel Sara için teklif yükseltti ve hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağladı. Peki, Gabriel Sara kimdir? Galatasaray'ın transfer etmek istediği Gabriel Sara kaç yaşında, nereli?

GABRIEL SARA KİMDİR?

Brezilyalı futbolcu merkez orta saha olmasına rağmen sahanın farklı pozisyonlarında da forma giydi. 72 maçta merkez orta sahada oynayan Sara, 32 maçta orta sahanın sağında, 24 maçta da orta sahanın solunda forma giydi.

Ön liberoda 24 maçta ter döken Brezilyalı oyuncu, on numara pozisyonunda da 23 kez boy gösterdi. 5 kez de sağ kanatta oynayan isim, birer maçta sağ bek, sol kanat ve sol bekte görev aldı. Galatasaray'ın, Sara'yı alması durumunda Buruk'un da eli güçlenecek.

Geçtiğimiz sezon Norwich City formasıyla 53 resmi maça çıkan Sara, bu maçlarda 14 gol 13 asistlik performans gösterdi.



