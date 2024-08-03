Kuzey Tunçelli kimdir? Olimpiyatlarda finale kalan milli yüzücü Kuzey Tunçelli kaç yaşında, nereli?
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, erkekler 1500m elemelerinde 5. sırada yer aldı ve en hızlı 8 sporcunun yarışacağı finale yükseldi. Peki, Kuzey Tunçelli kimdir? Olimpiyatlarda finale kalan milli yüzücü Kuzey Tunçelli kaç yaşında, nereli?
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli yüzücü Kuzey Tunçelli, erkekler 1500m elemelerinde 14:45.27'lik derecesiyle toplam 4 seri sonunda 5. sırada yer aldı ve en hızlı 8 sporcunun yarışacağı finale yükseldi. Peki, Kuzey Tunçelli kimdir? Olimpiyatlarda finale kalan milli yüzücü Kuzey Tunçelli kaç yaşında, nereli?
KUZEY TUNÇELLİ KİMDİR?
Kuzey Tunçelli 30 Ağustos 2007 yılında dünyaya gelmiştir. Tunçelli, 2023 yılı Nisan ayında Türkiye Dünya Şampiyonası Seçmeleri'nde 1500 m serbest stilde 15 dakikanın altında derece yapan 15 yaş altındaki ilk yüzücü oldu.[4] 2023 Dünya Su Sporları Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 m ve 1500 m serbestte yarıştı ve birinci oldu. 2024 Dünya Su Sporları Şampiyonası'na katılan Tunçelli, 1500 m serbestte finale yükseldi. Haziran 2024'te Belgrad'daki şampiyonada 1500 m serbestte Avrupa şampiyonu oldu.
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