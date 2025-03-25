Arnavutluk Rey Manaj ile güldü!
Arnavutluk, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Andorra'yı 3-0 mağlup etti.
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu ikinci hafta maçında Arnavutluk, sahasında Andorra ile karşı karşıya geldi. Arnavutluk, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Arnavutluk'un ilk iki golünü Rey Manaj attı. Manaj, 9 ve 19. dakikalarda fileleri havalandırdı. Ev sahibi ekibin diğer golü 90. dakikada Myrto Uzuni'den geldi.
REY MANAJ'DAN İKİ GOL
Arnavutluk'ta iki gol atan Manaj, 90 dakika sahada kaldı. Ernest Muçi ise süre bulamadı.
Bu sonucun ardından Arnavutluk, grupta 3 puana yükseldi. Andorra'nın iki maç sonunda grupta puanı bulunmuyor.
Arnavutluk, gruptaki bir sonraki maçında sahasında Sırbistan'ı ağırlayacak. Andorra, İngiltere'yi konuk edecek.
Etiketler: #Arnavutluk #Andorra #2026 FIFA Dünya Kupası
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