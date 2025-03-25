Maurizio Sarri'den FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na sert tepki!
Son olarak İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Lazio'da görev yapan İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri, yaz aylarında düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na tepki gösterdi.
İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri, maç takvimiyle ilgili konuştu.
Sarri, "Maç takvimiyle ilgili bazı şeyler söyledim ve şikayetçi biri olarak gösterdildim. Ama şimdi herkes aynı şeyi söylüyor" dedi.
"BAŞ BELASI OLARAK GÖSTERİLDİM"
İtalyan teknik direktör, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı izleyip izlemeyeceğine yönelik gelen soruya, "Herkes bir şeylerin yanlış gittiğinin farkına vardı. Bunu ilk söyleyen bendim ve baş belası olarak gösterildim. Diğer takımlar kampta olduğu sırada bitecek bir turnuva bu, neden bahsediyoruz" sözlerini sarf etti.
Sarri, 2022 Dünya Kupası'nda da maç takviminden şikayet etmiş ve Dünya Kupası'nda maç izlemeyeceğini söylemişti.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası, ABD'nin ev sahipliğinde 15 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.
Etiketler: #Maurizio Sarri #FIFA Kulüpler Dünya Kupası #Fikstür
Spor Haberleri
- Igor Tudor'un Osimhen sözleri yeniden gündemde!
- Indiana Pacers'tan üst üste 5. galibiyet!
- Fenerbahçe'nin konuğu Paris
- Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
- Hüseyin Yücel'den Sergen Yalçın itirafı!
- Polonya 3 puanı 2 golle aldı!
- İngiltere Dünya Kupası yolunda 2'de 2 yaptı!
- Arnavutluk Rey Manaj ile güldü!
- İtalyan hocadan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na sert tepki
- Galatasaray'dan Osimhen'e ilk teklif!
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP yöneticisinden 'İmamoğlu' istifası!
- 'Bu faşizme karşı meydan okuma eylemi!'
- İptale rağmen toplandılar!
- Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma!
- Kayyum vali jet hızıyla işten attı!
- 'Camilerimizi affedersiniz meyhaneye çevirdiler'
- Özel'den 'Taksim' sorusuna çarpıcı yanıt!
- AKP'li Mücahit Birinci'den çirkin gönderme!
- Özgür Çelik'ten, Vali Gül'e 'cami' yanıtı!
- İmamoğlu'nun Silivri'deki ilk fotoğrafı ortaya çıktı