Maurizio Sarri'den FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na sert tepki!

Yayınlanma: 25.03.2025 - 09:54

Güncelleme: 25.03.2025 - 09:54

İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri, maç takvimiyle ilgili konuştu.

Sarri, "Maç takvimiyle ilgili bazı şeyler söyledim ve şikayetçi biri olarak gösterdildim. Ama şimdi herkes aynı şeyi söylüyor" dedi.

"BAŞ BELASI OLARAK GÖSTERİLDİM"

İtalyan teknik direktör, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı izleyip izlemeyeceğine yönelik gelen soruya, "Herkes bir şeylerin yanlış gittiğinin farkına vardı. Bunu ilk söyleyen bendim ve baş belası olarak gösterildim. Diğer takımlar kampta olduğu sırada bitecek bir turnuva bu, neden bahsediyoruz" sözlerini sarf etti.

Sarri, 2022 Dünya Kupası'nda da maç takviminden şikayet etmiş ve Dünya Kupası'nda maç izlemeyeceğini söylemişti.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, ABD'nin ev sahipliğinde 15 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.