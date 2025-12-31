Arne Slot'tan Florian Wirtz açıklaması: 'Yurtdışından gelen oyuncular için en zor şey...'

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Alman yıldız Florian Wirtz'in Premier Lig'e adaptasyon süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumartesi günü oynanan ve Liverpool'un Wolverhampton'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Wirtz, kırmızı formayla ilk golünü atmıştı. Ancak Slot, genç oyuncunun oyundan alınmasının performansla ilgili olmadığını vurguladı.

"HAYATINIZ BİR ANDA DEĞİŞİYOR"

Deneyimli teknik direktör, yurt dışına transfer olan futbolcuların hem saha içinde hem de saha dışında uyum sürecinin zaman aldığını belirterek şunları söyledi:

"Bu soruya en doğru cevabı Florian'ın kendisi verebilir. Ben kendi deneyimimden yola çıkarak konuşabilirim. Farklı bir ülkeye gittiğinizde hayatınız bir anda değişiyor. Futbolcular için bu durum saha dışını da kapsıyor ve alışmak zaman alabiliyor.

Yurtdışından gelen oyuncular için en zor şey Premier Lig'in yoğunluğu. Biz haftada tek maç oynadığımızda bile bunu net şekilde gördük. Wolverhampton maçında Hugo Ekitike'nin 70-75. dakikadan sonra kramplar yaşadığını gördük.

Florian'ı oyundan almamın sebebi kötü oynaması değildi. Koşmakta zorlanıyordu. Onun için de benzer bir durum vardı. Bu da Premier Lig temposuna alışmanın yeni oyuncular için ne kadar zor olduğunu gösteriyor."