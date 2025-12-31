Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan yeni yıl mesajı!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan yeni yıl mesajı!

31.12.2025 19:00:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan yeni yıl mesajı!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni yıl mesajı yayımladı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, inançla, sabırla ve ortak hayallerle yeni bir yıla adım attıklarını belirtti.

Karşılaştıkları her zorluğun kendilerini taraftara daha da yakınlaştırdığını kaydeden Doğan, Trabzonspor'un yalnızca bir spor kulübü değil, aynı duyguda buluşan büyük bir aile olduğunu aktardı.

Trabzon'un gücünü ve taraftarın desteğini her an yanlarında hissettiklerini vurgulayan Doğan, "Attığımız her adımda emeğe, sürekliliğe ve doğru planlamaya inanarak yol aldık. Yeni yılda da bu anlayışla, kulübümüzü hak ettiği yarınlara taşımak için aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yılın sağlık, huzur ve umut getirmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Doğan, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan acılara gözlerini kapatmadıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Filistin'de süregelen insanlık dramının sona ermesi, masumların artık zarar görmemesi en büyük temennimizdir. Barışın, merhametin ve vicdanın egemen olduğu bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu duygularla camiamız başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve dayanışma dolu bir yıl diliyorum."

İlgili Konular: #trabzonspor #yeni yıl #Ertuğrul Doğan

İlgili Haberler

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu... Adem Yeşilyurt için Trabzonspor'dan resmi teklif
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu... Adem Yeşilyurt için Trabzonspor'dan resmi teklif Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olduğu iddia edilen Karşıyaka'nın 18 yaşındaki kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt için Trabzonspor'un resmi teklif yaptığı, ancak kulüplerin bonservis bedeli konusunda anlaşamadığı iddia edildi.
Trabzonspor'a transferi gündemdeydi... Oğuz Aydın'a sürpriz talip!
Trabzonspor'a transferi gündemdeydi... Oğuz Aydın'a sürpriz talip! Rus ekibi CSKA Moskova'nın, Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı iddia edildi.
Trabzonspor 3 puanı iki golle aldı!
Trabzonspor 3 puanı iki golle aldı! Trabzonspor, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Prolift Giresun Sanayispor'u 2-0 mağlup etti.