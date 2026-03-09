Arne Slot'tan Galatasaray'a övgü: 'Böyle bir şeyle daha önce karşılaşmamıştım'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.03.2026 22:18:00
Cumhuriyet Spor
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda temsilcimiz Galatasaray ile oynayacakları mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray, salı günü Liverpool'u konuk edecek.

Karşılaşma öncesinde Liverpool'da teknik direktör Arne Slot açıklamalarda bulundu. Slot, Galatasaray'ın çok iyi bir takım olduğunu vurgularken Devler Ligi'nde oynanan ilk maçtaki atmosferle ilgili de konuştu.

Arne Slot maç öncesinde takımdaki eksiklerle ilgili, “Federico dün akşam bizle değildi. Sakatlığı devam ediyor. Alisson'un antrenmanın sonlarına doğru bir ağrısı oldu. Bunu kontrol ettik ve oynamaya hazır olmadığına karar verdik. Pazar günü oynayabilir ancak yarın oynayamayacak durumda” dedi.

"YARIN ÇOK İYİ OLMAMIZ LAZIM"

Maça ilişkin Slot, "Galatasaray'la daha önce oynamıştık. O maçtan sonra daha iyi tanıdık onları. Galatasaray'a ve Okan hocaya büyük bir saygım var. Beşiktaş'a karşı oynadılar yakın zamanda. 10 kişi kalmalarına rağmen kazandılar. Bu da nasıl mücadeleci olduklarını gösterdiler. Yarın çok çok iyi olmamız lazım ki Liverpool'a avantajlı geri dönelim. Çok yakın bir maçtı ilk oynadığımız. Penaltı da işi değiştiren bir şey oldu. Yarın çok iyi iki takım oynayacak" açıklamasında bulundu.

"BÖYLE BİR ŞEYLE DAHA ÖNCE KARŞILAŞMAMIŞTIM"

Slot, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile lig aşamasında oynadıkları maça değinirken, “Galatasaray iyi bir takım. Son 16'ya kaldık artık. Tüm takımlar çok iyi. Bir maç kaybettik Galatasaray'a, bu da durumun ne kadar zorlu olduğunu anlatıyor. Kendi taraftarlarımız önünde Galatasaray'ı ağırlayacağız. Bu da onlar için bir baskı olacak. İyi olan şey şu ki buradaki atmosferi artık deneyimledik. Özellikle ıslıklama, taraftarların ıslıkları o kadar şiddetliydi ki böyle bir şeyle daha önce karşılaşmamıştım. Bu oyuncular ve benim için farklı bir deneyimdi” ifadelerini kullandı.

