Arsenal 2025'e galibiyetle girdi
Premier Lig'in 19. haftasında Brentford, sahasında Arsenal'i ağırladı. Premier Lig'de yeni yılın ilk maçında mücadele 3-1 Arsenal üstünlüğüyle sona erdi.
Premier Lig'de 19. hafta mücadelesinde Brentford, sahasında Arsenal ile karşılaştı.
Mücadele 3-1 Arsenal üstünlüğüyle sona erdi. Maçta goller, 13. dakikada Mbeumo, 29. dakikada Jesus, 50. dakikada Merino ve 53. dakikada Martinelli'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Arsenal 2025'e galibiyetle girerek 39 puana yükseldi. Brentford ise 24 puanda kaldı.
YENİ YILIN İLK GOLÜ
Ligde yeni yılda ilk ağları sarsan isim Brentford forması giyen Mbeumo oldu. Mbeumo bu sezon ligde 19 maçta 11 gole ulaştı.
Etiketler: #Arsenal #premier lig #brentford
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