Bukayo Saka'dan Arsenal'e kötü haber!
İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Arsenal'in Crystal Palace ile karşılaştığı mücadelede Bukayo Saka, 24. dakikada sakatlanarak yerini Trossard'a bıraktı.
İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Arsenal, Crystal Palace deplasmanına konuk oldu. Selhurst Park'taki mücadeleyi Arsenal 5-1'lik skorla kazandı.
"OLDUKÇA ENDİŞELİYİZ"
Arsenal'de 24. dakikada sakatlanan Bukayo Saka, yerini Leandro Trossard'a bıraktı.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, "Saka'nın sakatlığı konusunda oldukça endişeliyiz. Arka adalesini tuttu ve devam edemedi. Durumu değerlendirilecek, ancak evet, oldukça endişeliyiz" yorumunda bulundu.
23 yaşındaki İngiliz oyuncu, maçın ardından stadı koltuk değnekleriyle terk etti.
SAKA'NIN İSTATİSTİKLERİ
Bukayo Saka, bu sezon Arsenal'le çıktığı 24 maçta 9 gol 13 asistlik katkı sundu.
Etiketler: #Bukayo Saka #Arsenal #sakatlık
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