Arsenal, tek golle ikinci sırayı aldı
İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Arsenal evinde Ipswich Town'ı 1-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Mikel Arteta'nın yönetimindeki Arsenal evinde Kieran McKenna'nın ekibi Ipswich Town'ı 1-0 mağlup etti.
Emirates Stadyumu'nda oynanan maçta Arsenal'e galibiyeti getiren golü 23. dakikada Kai Havertz kaydetti.
Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan ve yenilmezlik serisini 8 maça yükselten Arsenal, 36 puana ulaştı ve ligde ikinci sıraya yükseldi.
Ligde kalma mücadelesi veren Ipswich Town ise 12 puanda kalarak 19. sıradan kurtulamadı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Arsenal deplasmanda Brentford'a konuk olurken, Ipswich Town sahasında Chelsea ile karşılaşacak.
Etiketler: #Arsenal #Ipswich Town #İngiltere Premier Lig
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