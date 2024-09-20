Arsenal, Atalanta deplasmanında 1 puana razı oldu!
Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında Arsenal, deplasmanda Atalanta ile 0-0 berabere kaldı.
Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında Arsenal, deplasmanda Atalanta ile karşılaştı. Gewiss Stadium'da oynanan maç 0-0 sona erdi.
Atalanta'da Galatasaray'dan kiralanan Nicolo Zaniolo, 70. dakikada oyuna girdi.
İki takımın da çok fazla pozisyona giremediği maçta taraflar 1'er puanla sahadan ayrıldı.
Arsenal, bir sonraki maçta PSG ile oynayacak. Atalanta ise Shakhtar'a konuk olacak.
Etiketler: #Arsenal #Atalanta #Şampiyonlar Ligi
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