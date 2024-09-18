Yıldız futbolcudan Arsenal'e kötü haber!

Yayınlanma: 18.09.2024 - 20:56

Güncelleme: 18.09.2024 - 20:56

İnigltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de sakatlığı bulunan Martin Odegaard'dan kötü haber geldi.

İngiliz ekibinin teknik direktörü Mikel Arteta, "Martin Odegaard'ın ayak bileğindeki bağlardan birinde hasar var. Bir süre bizimle olmayacak. Umarım aylar sürmez, göreceğiz. Onu özleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu ülkesi Norveç'in Avusturya ile oynadığı maçta sakatlanmıştı.