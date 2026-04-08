Arsenal avantajı 90+1'de kaptı! Portekizliler yıkıldı...

8.04.2026 00:06:00
Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Sporting Lizbon'u 1-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Sporting Lizbon ile Arsenal karşı karşıya geldi.

Estadio Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip 1-0 kazandı.

İNGİLİZLERİN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Arsenal'e galibiyeti getiren golü 90+1'de Kai Havertz kaydetti.

Arsenal'ın 63. dakikada Zubumendi ile bulduğu gol ofsayt gerekçesi ile sayılmadı.

RÖVANŞ LONDRA'DA

Bu mücadelenin rövanşı 15 Nisan günü Londra'daki Emirates Stadyumu'nda oynanacak. Turu geçen ekip finalde Barcelona - Atletico Madrid eşleşmesinden gelen takım ile final mücadelesi verecek. 

