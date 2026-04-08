Real Madrid'i deviren Bayern Münih, Almanya'ya avantajlı dönüyor!

8.04.2026 00:01:00
Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Real Madrid'i 2-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. 

Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih, 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada gol perdesini 41. dakikada Luis Diaz açarken, ilk yarı Alman ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern Münih'te Harry Kane, 46. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı.

ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLADI

Real Madrid'in tek golü ise 74. dakikada Kylian Mbappe'den geldi.

Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 71. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

İki ekip, rövanş mücadelesinde 14 Nisan Çarşamba günü Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek.

Serdal Adalı ile Sergen Yalçın'dan Mircea Lucescu için başsağlığı mesajı! Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın, 80 yaşında hayatını kaybeden Rumen teknik direktör Mircea Lucescu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Çorum'da kazanan çıkmadı! Çorum FK, TFF 1. Lig'in 34. haftasında kendi sahasında ağırladığı Bodrumspor ile 1-1 berabere kaldı.
Dört büyüklerden Mircea Lucescu için başsağlığı mesajı Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor, 80 yaşında hayatını kaybeden Rumen teknik direktör Mircea Lucescu için başsağlığı mesajı yayımladı.