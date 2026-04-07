Serdal Adalı ile Sergen Yalçın'dan Mircea Lucescu için başsağlığı mesajı!

Serdal Adalı ile Sergen Yalçın'dan Mircea Lucescu için başsağlığı mesajı!

7.04.2026 23:17:00
Güncellenme:
Serdal Adalı ile Sergen Yalçın'dan Mircea Lucescu için başsağlığı mesajı!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın, 80 yaşında hayatını kaybeden Rumen teknik direktör Mircea Lucescu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörü Sergen Yalçın, Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Serdal Adalı, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş'ımıza unutulmaz yüzüncü yıl şampiyonluğunu yaşatan, milli takımımızda da başarıyla görev yapan büyük futbol adamı Mircea Lucescu'nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Lucescu'ya Allah'tan rahmet diliyor, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Beşiktaş'a ve Türk futboluna kattıklarını asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

SERGEN YALÇIN'DAN DUYGUSAL MESAJ

Teknik direktör Sergen Yalçın ise Instagram hesabından Lucescu'nun fotoğrafını kullanarak şu satırları paylaştı:

"100'üncü yılımızda birlikte kazandığımız o unutulmaz şampiyonluk... Emeklerin ve izlerin hep bizimle olacak hocam. Başımız sağ olsun…"

Sergen Yalçın, futbolculuk döneminde 2002-2003'te siyah-beyazlı takımla elde edilen lig şampiyonluğunda Mircea Lucescu ile beraber çalışmıştı.

