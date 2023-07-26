Arsenal - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, ABD'de oynanacak hazırlık karşılaşmasında İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) son şampiyonu Barcelona ile oynayacak. Zorlu mücadele TSİ 05:30'da başlayacak.
Avrupa'nın dev kulüpleri yeni sezon öncesi hazırlık maçı yapmaya devam ediyor.
Mikel Arteta'nın yönetimindeki Arsenal, ABD'deki hazırlık maçında Xavi Hernandez'in takımı Barcelona ile karşılaşacak.
ARSENAL - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Kaliforniya eyaletindeki Inglewood kentinde bulunan SoFi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 27 Temmuz Cuma günü TSİ 05:30'da başlayacak.
ARSENAL - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
ABD'de oynanacak hazırlık mücadelesi S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
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