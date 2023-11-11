Arsenal - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında kendi sahasında Burnley ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 12. hafta heyecanı yaşanıyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, kendi sahasında Vincent Kompany'nin ekibi Burnley ile karşı karşıya gelecek.
ARSENAL - BURNLEY MAÇI SAAT KAÇTA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
ARSENAL - BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Arsenal, ligde oynadığı son maçta Newcastle United deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
Burnley ise kendi sahasında ağırladığı Crystal Palace'a 2-0 mağlup olmuştu.
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