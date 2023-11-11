Arsenal - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında kendi sahasında Burnley ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.11.2023 - 11:26
Arsenal - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 12. hafta heyecanı yaşanıyor.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, kendi sahasında Vincent Kompany'nin ekibi Burnley ile karşı karşıya gelecek.

ARSENAL - BURNLEY MAÇI SAAT KAÇTA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

ARSENAL - BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Arsenal, ligde oynadığı son maçta Newcastle United deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.

Burnley ise kendi sahasında ağırladığı Crystal Palace'a 2-0 mağlup olmuştu.


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