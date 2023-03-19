Arsenal - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Lider Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında kendi sahasında Crystal Palace'ı konuk edecek. Londra ekiplerinin karşı karşıya geleceği maç TSİ 17:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, kendi sahasında Patrick Vieira ile yolları ayıran Crystal Palace ile karşılaşacak.
ARSENAL - CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA?
İki Londra ekibinin mücadele edeceği karşılaşma TSİ 17:00'de başlayacak.
ARSENAL - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Arsenal, ligde oynadığı son maçta Fulham deplasmanından 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Crystal Palace ise Brighton'a deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu.
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