Arsenal - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 11:59

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 11:59

İngiltere Premier Lig'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, kendi sahasında Patrick Vieira ile yolları ayıran Crystal Palace ile karşılaşacak.

ARSENAL - CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA?

İki Londra ekibinin mücadele edeceği karşılaşma TSİ 17:00'de başlayacak.

ARSENAL - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?



Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Arsenal, ligde oynadığı son maçta Fulham deplasmanından 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Crystal Palace ise Brighton'a deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu.