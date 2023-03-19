Arsenal - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lider Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında kendi sahasında Crystal Palace'ı konuk edecek. Londra ekiplerinin karşı karşıya geleceği maç TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 11:59
Arsenal - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, kendi sahasında Patrick Vieira ile yolları ayıran Crystal Palace ile karşılaşacak.

ARSENAL - CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA?

İki Londra ekibinin mücadele edeceği karşılaşma TSİ 17:00'de başlayacak.

ARSENAL - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Arsenal, ligde oynadığı son maçta Fulham deplasmanından 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Crystal Palace ise Brighton'a deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu.


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