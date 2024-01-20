Arsenal - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında kendi sahasında Crystal Palace ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2024 - 10:28
Arsenal - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 21. hafta heyecanı yaşanıyor.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, kendi sahasında Roy Hodgson'ın ekibi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.

ARSENAL - CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA?

Emirates Staydumu'nda oynanacak mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.

ARSENAL - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Paul Tierney'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Arsenal, ligde oynadığı son maçta Fulham deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.

Crystal Palace ise kendi sahasında ağırladığı Brentford'ı 3-1 mağlup etmişti.


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