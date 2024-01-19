Galatasaray maçı öncesi... Trabzonspor'da 2 futbolcu kadro dışı kaldı!

Yayınlanma: 19.01.2024 - 11:08

Güncelleme: 19.01.2024 - 11:10

Trabzonspor'da iki oyuncu hakkında dikkat çeken bir karar alındı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Abdülkadir Ömür ile Umut Bozok'un A takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

Umut Bozok

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Yönetim Kurulumuz; profesyonel futbolcularımız Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok’un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı olarak idman yapmaları yönünde karar almıştır.

Ayrıca iki oyuncuyla ilgili kulübümüzün disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatılmıştır."