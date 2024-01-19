Galatasaray maçı öncesi... Trabzonspor'da 2 futbolcu kadro dışı kaldı!
Süper Lig'in 21. haftasında pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ile Umut Bozok'un A takımdan ayrı olarak antrenman yapacağını açıkladı.
Player Alanı
Trabzonspor'da iki oyuncu hakkında dikkat çeken bir karar alındı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Abdülkadir Ömür ile Umut Bozok'un A takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam edeceği belirtildi.
Umut Bozok
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:
"Yönetim Kurulumuz; profesyonel futbolcularımız Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok’un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı olarak idman yapmaları yönünde karar almıştır.
Ayrıca iki oyuncuyla ilgili kulübümüzün disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatılmıştır."
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