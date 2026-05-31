Arsenal'dan 22 yıl sonra gelen şampiyonluk kutlaması!

31.05.2026 20:29:00
Arsenal, 22 yıl sonra kazandığı İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı.
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, 22 yıl sonra kazandığı şampiyonluğu başkent Londra'da düzenlenen geçit töreninde taraftarlarıyla kutladı.

2025-26 sezonunu Manchester City'nin 7 puan önünde zirvede tamamlayan Kuzey Londra ekibi, 2004'ten bu yana kazandığı ilk Premier Lig şampiyonluğunu üstü açık otobüsle geçit töreni yaparak kutladı.

"BU TAKIMI SEVİYORUM"

Arsenallı futbolcular ve teknik heyet, yerel saatle 14.00'te başlayan geçit töreninde, yaklaşık 9 kilometrelik rotada sokakları dolduran on binlerce taraftarıyla coşkulu bir kutlama yaptı.

Tören sırasında konuşan Arsenal'in yıldız futbolcusu Declan Rice, "Sesim kısıldı. Bu takımı seviyorum, bu teknik direktörü seviyorum. İnsanlara yaşatabildiğimiz bu mutluluğu görmek çılgınca ama gelecek yıl daha fazlası için geri döneceğiz" dedi.

Kaptan Martin Odegaard, "Çok muyluyuz. Bunun için çok sıkı çalışıyorduk ve burada, taraftarlarımızla birlikte bunun tadını çıkarmak muhteşem" derken, Kai Havertz ise "Anın tadını çıkaralım ve kendimizle gurur duyalım. Bunun için çok uzun süre bekledik" diye görüş belirtti.

