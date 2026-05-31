UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi oyuncusu belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Paris Saint-Germain'de takımın önemli isimlerinden Khvicha Kvaratskhelia da önemli bir ödül kazandı.

Gürcü yıldız, Devler Ligi'nde sezonun oyuncusu seçildi. Kvaratskhelia, Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan sezonda 10 gol, 6 asistle büyük dikkat çekmişti.

PSG'de geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 19 gol attı ve 11 asist yaptı.

✨🇬🇪 Khvicha Kvaratskhelia is the 2025/26 UEFA Champions League Player of the Season 🙌#UCL pic.twitter.com/vkfBtCMEP1 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2026

SEZONUN EN İYİ 11'İ

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i de belli oldu.

Devler Ligi'nde sezonun en iyi 11'i şu şekilde:

Kaleci: David Raya (Arsenal).

Defans: Marcos Llorente (Atletico Madrid), Nuno Mendes (PSG), Marquinhos (PSG), Gabriel (Arsenal).

Orta Saha: Declan Rice (Arsenal), Vitinha (PSG), Olise (Bayern Münih), Khvicha Kvaratskhelia (PSG).

Forvet: Ousmane Dembele (PSG), Harry Kane (Bayern Münih).