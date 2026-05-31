Cumhuriyet Gazetesi Logo
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi oyuncusu belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi oyuncusu belli oldu!

31.05.2026 19:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi oyuncusu belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'in şampiyonluğu ile tamamlanan 2025/2026 sezonunun en iyi oyuncusu ve en iyi 11'i belli oldu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Paris Saint-Germain'de takımın önemli isimlerinden Khvicha Kvaratskhelia da önemli bir ödül kazandı.

Gürcü yıldız, Devler Ligi'nde sezonun oyuncusu seçildi. Kvaratskhelia, Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan sezonda 10 gol, 6 asistle büyük dikkat çekmişti.

PSG'de geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 19 gol attı ve 11 asist yaptı.

SEZONUN EN İYİ 11'İ

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i de belli oldu.

Devler Ligi'nde sezonun en iyi 11'i şu şekilde:

Kaleci: David Raya (Arsenal).

Defans: Marcos Llorente (Atletico Madrid), Nuno Mendes (PSG), Marquinhos (PSG), Gabriel (Arsenal).

Orta Saha: Declan Rice (Arsenal), Vitinha (PSG), Olise (Bayern Münih), Khvicha Kvaratskhelia (PSG).

Forvet: Ousmane Dembele (PSG), Harry Kane (Bayern Münih).

İlgili Konular: #psg #uefa şampiyonlar ligi #Khvicha Kvaratskhelia

İlgili Haberler

Sakaryaspor'un olağan genel kuruluna 'güvenlik' ertelemesi!
Sakaryaspor'un olağan genel kuruluna 'güvenlik' ertelemesi! Sakaryaspor Kulübü'nün olağan genel kurul toplantısı, yaşanan gerginlik sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'e dev onur!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'e dev onur! Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun çıkış yapan oyuncusu seçildi
Belinda Bencic ve Iga Swiatek'ten Fransa Açık'a erken veda!
Belinda Bencic ve Iga Swiatek'ten Fransa Açık'a erken veda! İsviçreli raket Belinda Bencic ile Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, Fransa Açık'ın (Roland Garros) dördüncü turunda organizasyona veda etti.