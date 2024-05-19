Arsenal - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 38. haftasında kendi sahasında Everton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, kendi sahasında Sean Dyche'ın ekibi Everton ile karşı karşıya gelecek.
ARSENAL - EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
ARSENAL - EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Arsenal, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Manchester United'ı 1-0 mağlup etmişti.
Everton ise kendi sahasında ağırladığı Sheffield United'ı 1-0'lık skorla geçmişti.
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