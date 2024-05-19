Arsenal - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 38. haftasında kendi sahasında Everton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2024 - 11:36
Arsenal - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, kendi sahasında Sean Dyche'ın ekibi Everton ile karşı karşıya gelecek.

ARSENAL - EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

ARSENAL - EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Arsenal, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Manchester United'ı 1-0 mağlup etmişti.

Everton ise kendi sahasında ağırladığı Sheffield United'ı 1-0'lık skorla geçmişti.


Arsenal haberleri everton haberleri İngiltere Premier Lig haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri

İlgili Haberler

Mohamed Elneny'den Arsenal'a veda

Mohamed Elneny'den Arsenal'a veda
Arsenal'da Jorginho gelişmesi: Resmen açıklandı!

Arsenal'da Jorginho gelişmesi: Resmen açıklandı!
Arsenal şampiyonluk yarışında hata yapmadı!

Arsenal şampiyonluk yarışında hata yapmadı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Real Madrid'den Kroos ve Modric kararı!

Real Madrid'den Kroos ve Modric kararı!
Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 Oğlak burcu yorumu
SON DAKİKA: UEFA, Adana Demirspor'a Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası verdi

SON DAKİKA: UEFA, Adana Demirspor'a Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası verdi
Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
İtalyan basını Hande Erçel'in Cannes kıyafetini değerlendirdi: '10 üzerinden...'

İtalyan basını Hande Erçel'in Cannes kıyafetini değerlendirdi: '10 üzerinden...'
Hükümlü ve tutuklulara 19 Mayıs’ta açık görüş izni tanınacak

Hükümlü ve tutuklulara 19 Mayıs’ta açık görüş izni tanınacak
Sadettin Saran'dan Aziz Yıldırım iddialarına cevap: 'Rant devşirmeye çalışan ilkesiz insanlarla...'

Sadettin Saran'dan Aziz Yıldırım iddialarına cevap: 'Rant devşirmeye çalışan ilkesiz insanlarla...'
Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 Yengeç burcu yorumu