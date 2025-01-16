Arsenal evinde Tottenham'ı devirdi: Seri 11 maça çıktı!
İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Kuzey Londra derbisinde Arsenal ile Tottenham karşılaştı. Mücadele 2-1 Arsenal lehine sona erdi.
İngiltere Premier Lig'de 21. hafta derbi maça sahne oldu. Arsenal ile Tottenham, Emirates Stadyumu'nda karşılaştı.
Arsenal maçı 2-1 kazandı. Maçta goller; 25. dakikada Son, 40. dakikada Solanke (kk), 44. dakikada Trossard'tan geldi.
Bu sonuçla birlikte Arsenal 43 puanla 2. sırada yer aldı. Ligde istediği sonuçları alamayan Tottenham ise 24 puanda kaldı ve 13. sırada yer aldı.
Arsenal üst üste 11. lig maçında da yenilmeyerek serisini devam ettirdi.
Etiketler: #Arsenal #tottenham #İngiltere Premier Lig
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