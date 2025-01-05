Brighton'dan Arsenal'e çelme!
Arsenal, Premier Lig'in 20. haftasında Brighton ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Brighton & Hove Albion ile Arsenal karşı karşıya geldi. The Amex'te oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Arsenal, 16. dakikada genç yeteneği Ethan Nwaneri'nin golüyle öne geçti. Brighton, 61. dakikada Joao Pedro'nun penaltı golüyle eşitliği sağladı.
Brighton forması giyen Türk milli yıldız Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giymedi.
Bu sonucun ardından Arsenal, puanını 40'a çıkardı. Brighton ise son 4 maçından berabere kaldı ve puanını 28'e çıkardı.
Arsenal, gelecek hafta Kuzey Londra derbisinde Tottenham'ı ağırlayacak. Brighton ise Ipswich Town deplasmanına gidecek.
Etiketler: #Arsenal #brighton #İngiltere Premier Lig
Spor Haberleri
- Brighton'dan Arsenal'e çelme!
- Barcelona, dört golle tur atladı!
- Benfica şampiyonluk yarışında ağır yaralı!
- Thomas Reis'ten derbi açıklaması!
- Şenol Güneş: 'İyi bir çıkış yakalamak istiyorduk'
- Fenerbahçe'den şoke eden hakem açıklaması!
- Göztepe'den Galatasaray'a flaş hakem göndermesi!
- Stoilov'dan hakem sorusuna flaş yanıt!
- Osimhen'den Osayi Samuel yanıtı: 'Konuşuyoruz ama...'
- Fenerbahçeli yöneticilerden Galatasaray tepkisi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı!
- Naci Görür'den korkutan 'İstanbul' uyarısı
- İstanbul’da ‘Tosun Paşa’ davası
- AKP bayrakları polis kontrolünde asıldı!
- Trump’a üçüncü mesaj
- 3,5 yaşındaki Efe'nin katili 'annesi' çıktı
- Muhafazakâr Kürt tabanı mesafeli
- Yedek parçalar Menzil’e yakın şirketten
- En düşük emekli maaşında artış yapılacak mı?
- İmralı'dan silah bırakma çağrısı gelecek mi?