Arsenal, formasından kırmızı rengi çıkartıyor

07 Ocak 2022 Cuma, 16:37

Londra'daki bıçakla adam yaralama suçlarının artması sebebiyle Arsenal konuya dikkat çekmek amacıyla formasındaki kırmızı rengi bir maçlığına da olsa kullanmayacağını açıkladı.

Sky Sports'un haberine göre, Federasyon Kupası karşılaşmasında pazar günü deplasmanda Nottingham Forest ile oynayacak olan Arsenal, maça tamamen beyaz renkten oluşan bir forma ile çıkacak.

"Daha fazla kırmızıya hayır" sloganıyla gerçekleştirilen kampanya hakkında konuşan ünlü oyuncu Idris Elba, "Arsenal Kulübü'nun 'Daha fazla kırmızıya hayır' diyerek bembeyaz bir formayla oynaması insanları 'Bir dakika, burada neler oluyor?' diye düşündürtecek ve daha fazlasını öğrenmek istemelerine sebep olacaktır" ifadelerini kullandı.

Arsenalli oyuncuların karşılaşmada giyeceği beyaz formaların herhangi bir şekilde satışının olmayacağı ve futbolcuların kullandığı 10 formanın sosyal sorumluluk projesi yürüten kuruluşlara bağışlanacağı öğrenildi.

Yetkililerin açıkladığı rakamlara göre, Londra'da 2021 yılında, 30 gencin bıçakla adam yaralama suçlarına karıştığı belirtildi.