Arsenal'in eski oyuncusu Jack Wilshere futbolu bırakıyor
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in eski oyuncusu Jack Wilshere, emekli olmayı düşünüyor.
Arsenal'in genç yaşta futbola kazandırdığı İngiliz oyuncu Jack Wilshere, futbolu bırakmayı düşündüğünü açıkladı. İngiliz medyasında yer alan haberde, futbolcunun oynayabileceği bir kulüp bulursa devam etmek istediği de belirtildi.
28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Mayıs ayında Bournemouth'tan ayrıldığı günden itibaren kulüpsüzdü. Wilshere'in şu an bağlı olduğu bir kulüp olmasa bile eski takımı Arsenal ile antrenman yapmaya devam ediyor.
BBC Sport tarafından emeklilik olasılığı sorulduğunda Jack Wilshere şu şekilde cevap verdi: "Bunu düşünmek zorundayım. Bu yüzden koçluğu yapıyorum. Aslında bu işi yapmaya biraz zorlandım ama bana fırsat veren herkese teşekkür ederim."
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