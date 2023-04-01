Arsenal - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Lider Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında kendi sahasında Leeds United'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 29. hafta heyecanı yaşanıyor.
Mikel Arteta'nın yönetimindeki Arsenal, kendi sahasında Javi Gracia'nın takımı Leeds United'ı konuk edecek.
ARSENAL - LEEDS UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
ARSENAL - LEEDS UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Darren England'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Arsenal, ligde oynadığı son maçta Crystal Palace'ı kendi evinde 4-1 mağlup etmişti.
Leeds United ise Wolverhampton deplasmanından 4-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
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