Arsenal - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lider Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında kendi sahasında Leeds United'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 12:21
Arsenal - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 29. hafta heyecanı yaşanıyor.

Mikel Arteta'nın yönetimindeki Arsenal, kendi sahasında Javi Gracia'nın takımı Leeds United'ı konuk edecek.

ARSENAL - LEEDS UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

ARSENAL - LEEDS UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Darren England'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Arsenal, ligde oynadığı son maçta Crystal Palace'ı kendi evinde 4-1 mağlup etmişti.

Leeds United ise Wolverhampton deplasmanından 4-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı. 


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