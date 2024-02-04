Arsenal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında kendi sahasında Liverpool ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2024 - 11:34
Arsenal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 23. hafta heyecanı yaşanıyor.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, Jürgen Klopp'un ekibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

ARSENAL - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

ARSENAL - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Arsenal, ligde oynadığı son maçta Nottingham Forest deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Liverpool ise kendi sahasında ağırladığı Chelsea'yi 4-1 mağlup etmişti.


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