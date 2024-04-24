Arsenal, Londra derbisinde Chelsea'ye gol oldu yağdı!

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 29. hafta erteleme maçında kendi sahasında ağırladığı Chelsea'yi 5-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 09:39
Arsenal, Londra derbisinde Chelsea'ye gol oldu yağdı!
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İngiltere Premier Lig'de 29. haftanın erteleme maçında Arsenal, sahasında Chelsea'yi konuk etti. Emirates'teki maçı Arsenal 5-0'lık skorla kazandı.

Arsenal, 5. dakikada Leandro Trossard ile öne geçti ve soyunma odasına 1-0 ile gitti.

BEN WHİTE BİR İLKİ YAŞADI

Mikel Arteta'nın ekibi ikinci yarıda ise adeta gaza bastı. Arsenal, 52'de Ben White, 57 ve 65'te Kai Haverz ile 4-0'ı buldu. Arsenal, 70'te Ben White ile farkı beşe çıkardı. Ben White, bu golleriyle birlikte Premier Lig'de ilk kez bir maçta iki gol sevinci yaşadı.

5-0'dan sonra da rakip kalede tehlikeli pozisyonlar bulan Arsenal, maçta başka gol çıkaramadı ve sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Arsenal, bu galibiyetin ardından puanını 77 yaptı. Chelsea, 47 puanda kaldı.

ARSENAL İDDİASINI SÜRDÜRDÜ

Premier Lig'de Arsenal bir sonraki maçında bu kez Tottenham ile derbide karşılaşacak. Chelsea, Aston Villa deplasmanına konuk olacak.

Arsenal, Chelsea karşısındaki farklı galibiyetle şampiyonluk yolundaki iddiasını sürdürdü.

Premier Lig'de puan durumu şu şekilde:

(1) Arsenal: 34 maç, 77 puan

(2) Liverpool: 33 maç, 74 puan

(3) Manchester City: 32 maç, 73 puan


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