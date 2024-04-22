Fernando Muslera'dan emeklilik açıklaması: 'Belki Galatasaray buna izin vermez'

Yayınlanma: 22.04.2024 - 17:13

Güncelleme: 22.04.2024 - 17:13

Galatasaray'ın yeni sözleşmesini uzattığı Fernando Muslera, çarpıcı açıklamalarda bulundu ve milli takım kariyerini noktaladığını söyledi.

Uruguay merkezli %100 Deporte'ye konuşan Fernando Muslera, Dünya Kupası sonrası milli takım kariyerinin sona erdiğini kaydetti ve "Milli takım dönemini kapattım" ifadelerini kullandı.

"BİELSA İLE KONUŞTUK"

Uruguay Milli Takımı Teknik Direktörü Marcelo Bielsa ile görüşmesini aktaran Muslera, "Bielsa ne düşündüğümü öğrenmek için aradı ve beni anladı. Çok uzun bir konuşma yapmadık. Bir noktada konuştuk ve anlaştık. Benim durumumu anladı. Milli takım benim için bir rüyanın gerçekleşmesiydi ve bundan çok keyif aldım" ifadelerini kullandı.

Milli takımı bırakma kararının ilk 11'deki yerini kaybetmesiyle ilgili olmadığını söyleyen Muslera, "Bunu açıkça söylemek istiyorum çünkü neden bu değil. Bunlar kişisel kararlar ve aşamalar. 2009'dan bu yana uzun yıllar geçti ve bugün harika kaleciler var. Onlar da milli takımın parçası olan harika kaleciler" sözlerini sarf etti.

Muslera, "Bugün birlikte oynadığım takım arkadaşlarımı ve yeni gelenleri görmekten keyif alıyorum" diye konuştu.

"BELKİ GALATASARAY BUNA İZİN VERMEZ"



Muslera, gelecekte Uruguay'a dönüp dönmeyeceği sorusunun yanıtını hala bilmediğini kaydetti. Muslera ayrıca Wanderers ve Nacional'den kendisine ilgi olduğunu söyledi.

Uruguaylı eldiven, "Nacional ve Wanderers'ta çok iyi tanıdıklarım var ve geri dönmek zor olmaz ama şimdiden bir şey söylemek istemiyorum çünkü gelecekte neler olacağını bilemezsiniz. Belki Galatasaray buna izin vermez ve burada emekli olmamı isterler. Ne olacağını göreceğiz" sözlerini sarf etti.

"ÖNCELİĞİM GALATASARAY"

Nacional ve Penarol başkanlarıyla yaptığı görüşmeyi söyleyen Fernando Muslera, "Türkiye'deki durumumu ve burada sözleşme yenileyeceğimi biliyorlardı. İki büyük kulübün beni aramasından gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Penarol'da oynama ihtimali sorulan 37 yaşındaki futbolcu, "Bilmiyorum, onara Türkiye'deki sözleşmemi yenileceğimi ve bugün önceliğimin burası (Galatasaray) olduğunu söyledim" cevabını verdi.