Arsenal - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Lider Arsenal, İngiltere Premier Lig'in erteleme maçında kendi sahasında Manchester City'yi konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor.
Lider Arsenal, 12. haftanın erteleme maçında Manchester City'yi konuk edecek.
ARSENAL - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:30'da başlayacak.
ARSENAL - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Arsenal, ligde oynadığı son maçta, kendi sahasında ağırladığı Brentford ile 1-1 berabere kalmıştı.
Manchester City ise kendi evinde konuk ettiği Aston Villa'yı 3-1 mağlup etmişti.
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