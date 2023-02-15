Arsenal - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 10:21

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 10:21

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor.

Lider Arsenal, 12. haftanın erteleme maçında Manchester City'yi konuk edecek.

ARSENAL - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:30'da başlayacak.

ARSENAL - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?



İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Arsenal, ligde oynadığı son maçta, kendi sahasında ağırladığı Brentford ile 1-1 berabere kalmıştı.

Manchester City ise kendi evinde konuk ettiği Aston Villa'yı 3-1 mağlup etmişti.