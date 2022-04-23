Arsenal Manchester United'ı sahadan sildi!

Premier Lig'de geçen hafta Chelsea'yi deviren Arsenal, bu hafta da Manchester United'ı 3-1 yendi

cumhuriyet.com.tr
23 Nisan 2022 Cumartesi, 16:27
Arsenal Manchester United'ı sahadan sildi!
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İngiltere Premier Lig'de Arsenal, kendi sahasında Manchester United'ı ağırladı. Emirates Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Arsenal, 3-1'lik skorla kazandı.

Arsenal, karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Nuno Tavares ile öne geçti, 1-0. 7. dakikada, Arsenal taraftarları, bebeğini kaybeden Cristiano Ronaldo'ya alkışlarla destek verdi.

Londra ekibi, 32. dakikada ise  Bukayo Saka penaltıdan farkı ikiye çıkardı, 2-0. Bebeğini kaybetmesinin ardından Liverpool maçında oynamayan ve bu maçla sahalara dönen Ronaldo, 34. dakikada Saka'nın golüne karşılık verdi, 2-1. Tecrübeli yıldız, bu golüyle Premier Lig'deki gol sayısını 100'e çıkardı. Arsenal, ilk devreyi 2-1 önde tamamladı.

İkinci devrede Manchester United, 57. dakikada Bruno Fernandes ile skoru eşitleme fırsatını kullanamadı. Portekizli yıldızın kullandığı penaltı vuruşu direkten oyun alanı dışına çıktı.

Arsenal, 70. dakikada skoru 3-1'e getirdi. Granit Xhaka'nın uzak mesafeden attığı şut ağlarla buluştu. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Arsenal, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Geçen hafta Chelsea'yi 4-2 mağlup eden Arsenal, üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 60'a yükseltti. Geçen hafta Liverpool'a 4-0 kaybeden Manchester United ise arka arkaya ikinci kez kaybetti ve 54 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, West Ham United deplasmanına gidecek. Manchester United, sahasında Chelsea'yi konuk edecek.


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