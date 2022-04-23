Cristiano Ronaldo, Premier Lig'de dalya dedi

23 Nisan 2022 Cumartesi, 15:48

Premier Lig'in 34. haftasında Arsenal ile Manchester United, Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

3. dakikada Nuno Tavares'in golüyle 1-0 öne geçen Arsenal, 32. dakikada Bukayo Saka'nın penaltıdan bulduğu golle farkı ikiye çıkarttı.

İlk yarının son anlarına ev sahibi ekibin üstünlüğüyle girilirken 34. dakikada Cristiano Ronaldo, skoru 2-1'e getirdi. Portekizli yıldız, kaydettiği golle Premier Lig'de 100 gole ulaşırken Manchester United formasıyla 140. kez ağları havalandırmış oldu. Ronaldo bu golü, kaybettiği oğluna adadı.

Sezon başında Juventus'tan Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo, bu sezon 34 maçta süre alırken 22 gol ve 3 asist kaydetti.

7. DAKİKADA RONALDO'YA DESTEK

Geçtiğimiz günlerde yeni doğan oğlunun hayatını kaybettiğini açıklayan Cristiano Ronaldo'ya Arsenal tribünlerinden 7. dakikada destek geldi.

Manchester United'ın Liverpool ile oynadığı maçta da Anfield tribünleri, maçın 7. dakikasında Ronaldo'yu alkışlamıştı.

Arsenal taraftarları da maçın 7. dakikasında Portekizli yıldıza alkışlarla destek verdi.