Cristiano Ronaldo, Premier Lig'de dalya dedi
Manchester United'ın Arsenal'le oynadığı maçta Cristiano Ronaldo, kaydettiği golle Premier Lig'de 100 gole ulaştı. Yıldız futbolcu, 100. golünü, geçtiğimiz günlerde kaybettiği çocuğuna adadı.
Premier Lig'in 34. haftasında Arsenal ile Manchester United, Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
3. dakikada Nuno Tavares'in golüyle 1-0 öne geçen Arsenal, 32. dakikada Bukayo Saka'nın penaltıdan bulduğu golle farkı ikiye çıkarttı.
İlk yarının son anlarına ev sahibi ekibin üstünlüğüyle girilirken 34. dakikada Cristiano Ronaldo, skoru 2-1'e getirdi. Portekizli yıldız, kaydettiği golle Premier Lig'de 100 gole ulaşırken Manchester United formasıyla 140. kez ağları havalandırmış oldu. Ronaldo bu golü, kaybettiği oğluna adadı.
Sezon başında Juventus'tan Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo, bu sezon 34 maçta süre alırken 22 gol ve 3 asist kaydetti.
7. DAKİKADA RONALDO'YA DESTEK
Geçtiğimiz günlerde yeni doğan oğlunun hayatını kaybettiğini açıklayan Cristiano Ronaldo'ya Arsenal tribünlerinden 7. dakikada destek geldi.
Manchester United'ın Liverpool ile oynadığı maçta da Anfield tribünleri, maçın 7. dakikasında Ronaldo'yu alkışlamıştı.
Arsenal taraftarları da maçın 7. dakikasında Portekizli yıldıza alkışlarla destek verdi.
Video Haberler
- İYİ Parti'den Alp Emeç'in tutukluluğuna tepki
- 'Yetki sahibi olduğunuzda sakın ola kirlenmeyin'
- Atına işkence yapan sürücü serbest kaldı
- TBMM'deki Atatürk Anıtı önünde tören
- Erdoğan'ın eski doktorundan iktidarı kızdıracak paylaşım
- 6. kattan düşen çocuğun hayatını 'bacağı' ile kurtardı
- Yaralı bulduğu caretta carettayı hastaneye yetiştirdi
- İmamoğlu, koltuğunu Arif Kabasakal'a devretti
- Fransa’da tarihi seçim: Macron mu? Le pen mi?
- Bir katliam yaşanıyor ve AKP bu katliama ortak
En Çok Okunan Haberler
-
- İmam Halil Konakçı'dan skandal sözler
- İki Rus oligark, aile üyelerini öldürüp intihar etti
- Erdoğan 8. yılda da şaşırtmadı
- Hamile kadın emojisiyle karşılık verdi, ortalık karıştı
- Mehmet Metiner'den AKP'ye sert uyarı
- 'Akşener'in ciddi bir hazırlığı var' iddiası
- Erdoğan'ın eski doktorundan iktidarı kızdıracak paylaşım
- AKP’nin sandık planı
- 'Seçmenlerin beşte 1'i...'
- 'Cumhurbaşkanı adaylığı' sorusuna yanıt!