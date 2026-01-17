Arsenal, Nottingham Forest'a takıldı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.01.2026 23:54:00
İngiltere Premier Lig'de lider durumda bulunan Arsenal, Nottingham Forest ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'in lideri Arsenal, 22. haftada Nottingham Forest deplasmanına konuk oldu.

City Ground'da oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Arsenal, en yakın takipçisi Manchester City'nin kaybettiği haftada puan farkını daha da yükseltme fırsatını kullanamadı.

Arsenal, bu beraberlikle 50 puana yükseldi. Mikel Arteta'nın ekibinin en yakın takipçisi Manchester City'nin 43 puanı bulunuyor. Nottingham Forest, Arsenal beraberliğiyle 22 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, sahasında Manchester United'ı ağırlayacak. Nottingham Forest, Brentford deplasmanına gidecek.

İlgili Konular: #Arsenal #İngiltere Premier Lig #nottingham forest

