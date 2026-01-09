Arsenal - Liverpool maçında gol sesi çıkmadı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.01.2026 09:34:00
İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Arsenal'in Liverpool'u konuk ettiği maç, 0-0 berabere bitti.

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasının kapanış maçında Arsenal, Liverpool'u konuk etti.

Emirates Stadı'nda oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

İki takımın da pozisyona girmekte zorlandığı mücadele, golsüz sona erdi.

Beş maçlık galibiyet serisi sona eren ve puanını 49 yapan Arsenal, Manchester City ile Aston Villa'nın 6 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Üst üste üçüncü beraberliğini alan 4. sıradaki Liverpool ise 35 puana çıktı.

Arsenal sıradaki maçında Nottingham Forest'a konuk olacak. Liverpool ise Burnley'yi ağırlayacak.

