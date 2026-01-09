Arsenal - Liverpool maçında gol sesi çıkmadı

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasının kapanış maçında Arsenal, Liverpool'u konuk etti.
Emirates Stadı'nda oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
İki takımın da pozisyona girmekte zorlandığı mücadele, golsüz sona erdi.
Beş maçlık galibiyet serisi sona eren ve puanını 49 yapan Arsenal, Manchester City ile Aston Villa'nın 6 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Üst üste üçüncü beraberliğini alan 4. sıradaki Liverpool ise 35 puana çıktı.
Arsenal sıradaki maçında Nottingham Forest'a konuk olacak. Liverpool ise Burnley'yi ağırlayacak.