Arsenal, Premier Lig'de zirve takibini sürdürdü
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Arsenal, Newcastle United'ı 2-0 mağlup etti.
Haftaya 3. sırada başlayan Newcastle United, zirve yarışındaki Arsenal'ı ağırladı.
Londra ekibi, Odegaard'ın 14 ve Schar'ın (kendi kalesine) 71. dakikadaki golleriyle 3 puanın sahibi oldu.
Puanını 81'e çıkaran Arsenal, maç eksiğine rağmen liderlik koltuğunda oturan Manchester City'nin bir puan arkasında takibi sürdürdü.
Bir maçı eksik Newcastle United ise 65 puanda kaldı.
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