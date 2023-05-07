Arsenal, Premier Lig'de zirve takibini sürdürdü

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Arsenal, Newcastle United'ı 2-0 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 07.05.2023 - 23:15
Arsenal, Premier Lig'de zirve takibini sürdürdü
Abone Ol google-news
Haftaya 3. sırada başlayan Newcastle United, zirve yarışındaki Arsenal'ı ağırladı.

Londra ekibi, Odegaard'ın 14 ve Schar'ın (kendi kalesine) 71. dakikadaki golleriyle 3 puanın sahibi oldu.

Puanını 81'e çıkaran Arsenal, maç eksiğine rağmen liderlik koltuğunda oturan Manchester City'nin bir puan arkasında takibi sürdürdü.

Bir maçı eksik Newcastle United ise 65 puanda kaldı.


Arsenal premier lig

İlgili Haberler

Arsenal'dan Mason Mount hamlesi

Arsenal'dan Mason Mount hamlesi
Londra derbisinde kazanan Arsenal!

Londra derbisinde kazanan Arsenal!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler