Arsenal'dan Mason Mount hamlesi

İngiltere Premier Lig lideri Arsenal'in, Chelsea forması giyen Mason Mount ile ilgilendiği öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2023 - 16:56
Arsenal'dan Mason Mount hamlesi
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İngiltere Premier Lig'de kötü sezon geçiren Chelsea'nin yıldız futbolcusu Mason Mount için yeni bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Arsenal, Chelsea forması giyen 24 yaşındaki oyuncuyu takibe aldı.

Mason Mount

PREMIER LİG EKİPLERİNİN TAKİBİNDE

Kadrosuna kalitesini kanıtlanmış bir orta saha transfer etmek isteyen Arsenal, West Ham kaptanı Declan Rice'ı da listesine aldı. Hem Mount hem de Rice için Arsenal'in yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun bir mesai harcayacağı ifade edildi.

Mason Mount'un Liverpool, Newcastle ve Manchester United'ın da listesinde yer aldığı aktarıldı.

24 yaşındaki oyuncunun Chelsea ile sözleşmesi 2024 yılında sına erecek. Başarılı oyuncu Chelsea ile 195 maça çıktı ve 33 gol, 37 asist yaptı.


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